Милованова забули запитати: як журналісти упустили можливість задати головне питання міністру економіки

Головним спікером у вихідні на українському телебаченні став міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Він дав несподівано відверті та розлогі відповіді на питання в інтерв’ю ТСН (1+1) та "Прямому".

У ТСН Тиждень намагалась розвінчати міфи довкола закону про землю Майсриня комунікації Алла Мазур; саме через Тимофія Мілованова вона хотіла дізнатися про зміни у позиції партії Петра Порошенка "Європейська солідарність", які до цього голосування, як нагадала Мазур, виступали за впровадження в Україні ринку землі. Дивно, чому б про це не запитати у лідера або спікерів ЄС.

Проте, так і залишилось неозвученим питання (а від так і відповідь), про те, чому не проводились соціологічні дослідження українців про їхнє ставлення до відкриття ринку землі, де освітні програми з руйнування міфів щодо ринку землі, де робота з упередженнями і пропагандою?

Якщо міністр був таким щирим і відвертим, то це стало професійним гріхом, не запитати про такі речі.

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