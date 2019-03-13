Мільйон в день: стала відома зарплата голови ''Нафтогазу''

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримає в 2019 році приблизно 342 мільйони гривень зарплати.

Як заявив народний депутат України, голова партії "Відродження" Віктор Бондар, таким є очікуваний дохід Коболєва. Він детально розповів, за що передбачені виплати голові "Нафтогазу".

Він запропонував поставити на голосування проект постанови про скасування "грабіжницьких тарифів" і проведення незалежного аудиту компанії НАК "Нафтогаз", усіх державних газових компаній і всіх тарифів, які існують в Україні.

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