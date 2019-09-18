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18 вересня • оновлено в 12:21
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Мілини вже займають 30% дніпровського басейну: критична маса –15%

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Річка Дніпро в катастрофічному стані. Вона мілії та зубруднюється.

Поля наблизилися впритул до водойм і після рясних дощів уся хіімія з них змивається у воду. Дренажними каналами все потрапляє до малих річок, і ці отруєні води течуть у Дніпро, де осідають на дні.

На даний момент мілина займає 30% дніпровського басейну, хоча критичною масою вчені називають 15%. Головним забруднювачем стічних вод, які в Україні майже не очищуються називають автомийки. яких лише у Києві близько двох тисяч. Там активно використовують фосфати, які без будь якого очищення через стічні каналізації без проблем потрапляють у Дніпро. У перенасиченій фосфатами воді водорості дуже активно розмножують, а потім відмираючи, розкладаються, виділяючи величезну кількість токсинів, та спалюючи кисень, який знаходить у воді.

Лише один Київводоканал скидає у Дніпро близько 500 млн кубометрів стоків на рік.

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