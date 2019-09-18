Мілини вже займають 30% дніпровського басейну: критична маса –15%28 Читати матеріал російською
Річка Дніпро в катастрофічному стані. Вона мілії та зубруднюється.
Поля наблизилися впритул до водойм і після рясних дощів уся хіімія з них змивається у воду. Дренажними каналами все потрапляє до малих річок, і ці отруєні води течуть у Дніпро, де осідають на дні.
На даний момент мілина займає 30% дніпровського басейну, хоча критичною масою вчені називають 15%. Головним забруднювачем стічних вод, які в Україні майже не очищуються називають автомийки. яких лише у Києві близько двох тисяч. Там активно використовують фосфати, які без будь якого очищення через стічні каналізації без проблем потрапляють у Дніпро. У перенасиченій фосфатами воді водорості дуже активно розмножують, а потім відмираючи, розкладаються, виділяючи величезну кількість токсинів, та спалюючи кисень, який знаходить у воді.
Лише один Київводоканал скидає у Дніпро близько 500 млн кубометрів стоків на рік.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".