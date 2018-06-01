Мили посуд у калюжі: у Малайзії виник скандал

Відео з ресторану у престижному районі міста Куала-Лумпур, що в Малайзії, облетіло світ. Там зафіксували, як працівники одного з ресторанів миють посуд прямо у брудній калюжі.

Керівництво закладу вже попросило вибачення у своїх клієнтів, запевнивши, що такий випадок у них вперше.

"Гігієна та чистота – це завжди наш пріоритет", - запевнили у ресторані.

Однак заклад на сьогоднішній день зачинено. Санітарна служба виявила, що в приміщенні не було відповідного обладнання для миття посуду.