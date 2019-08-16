Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Мій підрозділ вбив найбільше українців: письменник Захар Прилєпін

132 Читати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у рядах терористів "ДНР", похвалився великою кількістю убитих українців.

В інтерв'ю "Редакції" він заявив, що не шкодує про те, що брав участь у війні проти України, висловивши впевненість, що залишиться безкарним за допомогу окупантам.

"Все, що ми робили, це повне свавілля. Що ми витворяли... Мене смішать наїзди на мене, що я фейковий польовий командир. Але жоден командир не мав стільки результатів, скільки я. Всі ці документи одного разу спливуть. Всі прочитають і дізнаються, де загинуло найбільше людей. І там стояв мій батальйон", – заявив Прилєпін.

Раніше Прилєпін скаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Не убило а уган-дошило,и главное воздух стал чисще.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Новини

Всі новини
Загрузка...