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19 березня • оновлено в 10:18
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МІХАЛЬОВА: КАРАНТИН НЕ ЗАВАДИТЬ ВЧАСНО ЗДАТИ ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

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Будівельники готові виконувати свої зобов’язання перед інвесторами навіть в режимі жорсткого карантину.

Як захистили людей на буд майданчиках та які заходи з протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 вживаються в офісах по обслуговуванню клієнтів, в ефірі Obozrevatel TV, розповіла маркетинг-директор компанії "ІНТЕРГАЛ-БУД" Ірина Міхальова

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The Guest
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