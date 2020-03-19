МІХАЛЬОВА: КАРАНТИН НЕ ЗАВАДИТЬ ВЧАСНО ЗДАТИ ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

Будівельники готові виконувати свої зобов’язання перед інвесторами навіть в режимі жорсткого карантину.

Як захистили людей на буд майданчиках та які заходи з протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 вживаються в офісах по обслуговуванню клієнтів, в ефірі Obozrevatel TV, розповіла маркетинг-директор компанії "ІНТЕРГАЛ-БУД" Ірина Міхальова

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