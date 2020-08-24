Міхалок відвідав українських військових в госпіталі

Кирило Лютий Відео 19:23, 24.08.2020 Оновлено: 19:55, 24.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Динамо" – "Шахтар": названо фаворита Суперкубка України-2020

Де дивитися Суперкубок України: розклад трансляцій "Шахтар" – "Динамо"

Київ використав досвід Дніпра зі встановлення найвищого Прапора України

Сегодня Украина стала независимой

З Днем Незалежності України 2020! Найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями