Ми вже не воюємо, як у часи ІІ Світової війни: американський військовий

Капітан першого рангу Військово-морських сил США Гаррі Табах зазначив, що питання розміщення американських військових обговорювалось давно, ще за президента США Барака Обаму.

Обіцянки, які надавав Обама, за словами американського військового, виконав його наступник, президент Дональд Трамп. Він підкреслив, що реалізацію цієї підтримки відчули не тільки Польща, але й Україна. Щоправда, виконати забаганки польської сторони виявилось не так вже й просто.

Він нагадав, що Варшава просила від Вашингтону розміщення на своїй території танкової дивізії. Проте, американський військовий не певен, що така кількість панцерників сьогодні є на озброєнні армії США, бо така їхня кількість, за його словами, була потрібно для реалізації стратегії війни зразку ІІ Світової, а зараз, він підкреслив, американські військові так вже не воюють.

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