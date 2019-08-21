Ми все знову не так зрозуміли: чергові кілька питань щодо фінансування українського кіно

Ми неодноразово вже піднімали тему фінансування українського кіно з боку держави і сьогодні у нас чергова порція питань до Держкіно и Пилипа Іллєнка.

Сьогодні ми вирішили порахувати всі фільми, які вийшли у прокат та були створені за підтримки Держкіно, про які установа городо презентувала у звіті за 2014-2019 рр. Ми розуміємо, що процес кіновиробництва справа не кваплива і на це потрібен певний час. Інколи митці не вкладаються і в один рік. Тож, будьмо поблажливими і рахуватимемо не за весь період, а з 2015 по 2018 рік, коли і гроші дійшли, і виробництво б мало закінчитись.

І виявляється, що фільмів, які були профінансовані Держкіно та вийшли у прокат у цей період виявилось 44. Хоча Держкіно звітує, що створено було за той самий період, за підтримки Держкіно 141 стрічки. Нам не вдалося з'ясувати, що у презентації означає слово "створено", бо якщо додати всі 65 фільмів, які перебували у виробництві станом на січень 2019 року були профінансовані за бюджетні кошти, залишається питання – яка доля 32 фільмів? Де їх можна переглянути? В кінотеатрах, інтернет-майданчиках чи піратських відеосалонах?

Хоча, з огляду на підготовку презентації та описи робіт, ми не виключаємо, що вона була створена саме таким чином, аби прискіпливим журналістам завжди була можливість відповісти "ви все не так зрозуміли".

Шкода. Бо ми переглянули сайт Польського інституту кіно (аналог Держкіно у сусідній країні) і там питань або непорозумінь у нас не виникло.

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