Ми відкотили назад, за що вже отримали гроші: експерт пояснив позицію МВФ щодо нового траншу Україні

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що березнева місія МВФ не була вирішальною,а складалася з експертів, що мали разом з українськими урядовцями проаналізувати поточну ситуацію. Ця місія також не передбачає зустрічей в українськими високопосадовцями, як це відбувається під час приїзду вирішальної місії, яка має приїхати до Києва у травні.

За його словами,більшість позицій для отримання нового траншу Україною виконано, крім ухвалення закону про перенесення нагляду страховими компаніями і пенсійними фондами до Нацбанку та Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Але те, що стосується відміни статті Карного кодексу за незаконне збагачення, ситуація, за його словами, є не очевидною: цього немає в поточних умовах, але було в умовах попередньої програми. Тож, як зазначив експерт, Україна відкотила назад те, за що вже отримала гроші.

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