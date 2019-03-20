Ми відкотили назад, за що вже отримали гроші: експерт пояснив позицію МВФ щодо нового траншу Україні

Ми відкотили назад, за що вже отримали гроші: експерт пояснив позицію МВФ щодо нового траншу Україні35Читати матеріал російською
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що березнева місія МВФ не була вирішальною,а складалася з експертів, що мали разом з українськими урядовцями проаналізувати поточну ситуацію. Ця місія також не передбачає зустрічей в українськими високопосадовцями, як це відбувається під час приїзду вирішальної місії, яка має приїхати до Києва у травні.
За його словами,більшість позицій для отримання нового траншу Україною виконано, крім ухвалення закону про перенесення нагляду страховими компаніями і пенсійними фондами до Нацбанку та Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Але те, що стосується відміни статті Карного кодексу за незаконне збагачення, ситуація, за його словами, є не очевидною: цього немає в поточних умовах, але було в умовах попередньої програми. Тож, як зазначив експерт, Україна відкотила назад те, за що вже отримала гроші.
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