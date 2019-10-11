Ми потроху відходимо від радянського минулого: журналіст

Журналіст та блогер Кирило Сазонов у прямому етері ObozTV прокоментував пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що продивився орієнтовно 7 годин пресмарафону, адже був змушений відволікатись на те, щоб давати коментарі на телебаченні.

"Я ще ввечері потім старий "Квартал" передивився, щоб порівняти. І скажу, що було якось веселіше, живіше, не потрібно було шукати у цьому якийсь особливий сенс. Співпало декілька факторів, ми в Україні вже поступово відходимо від нашого радянського минулого і потроху розуміємо, що під'їзди фарбує не президент, дороги ремонтує теж не президент, що міський голова вирішує всі нагальні питання жителя міста, а не депутат Верховної Ради, але ми все одно віримо у першу особу, віримо, що можна у президента запитати, коли у Кременецькому з'явиться гаряча вода, і вона з'явиться", - заявив журналіст.

Новий президент вів дуже охайну кампанію без обіцянок, вона була побудована більше на критиці, на закликах "зробимо їх разом", і от тепер люди хочуть знати, а що ж буде відбуватись після того, як вони "їх зробили", додав Сазонов

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