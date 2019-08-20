Ми мовчати не будемо: Бабій про можливе відключення води у містах

Ольга Бабій віце-президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" прокоментувала можливе відключення води в містах України.

Вона заявила, що конкретно зараз питання зниження вартості електроенергії для водоканалів не вирішене. І водоканали досі користуються електроенергією за новою, дуже високою ціною. Весь липень відпрацювали за ціною, яка була на 20% вища за попередню. Але, працюючи так, водоканали фактично зазнають збитків, додала експерт.

Якщо завтра Кабінет міністрів схвалить постанову про переведення водоканалів на фіксований тариф за ціною 1,68 грн – є надія, що водоканали перестануть нести збитки з 1 вересня, тому що зможуть централізовано укладати договори за ціною 1,68 грн. І загрози їх функціонуванню не буде, додала Бабій.

Якщо не буде прийняте позитивне рішення завтра, то ми будемо інформувати на наших ресурсах асоціації, що, де і як відбувається, як в кожному місті регулюється питання, заявила експерт. Вона також висловила надію, що здоровий глузд Національної комісії та Кабінету міністрів дасть на цьому тижні ухвалити відповідні рішення.

Вона окреслила свою позицію і заявила, що мовчати не буде. Бабій планує говорити про проблеми і щотижня публікуватиме цю інформацію. Те, що зараз відбувається зі сферою водопостачання – це відповідальність не водоканалів. Це відповідальність Кабінету міністрів і НКРЕКП, додала експерт.

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