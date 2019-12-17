Ми дуже недбало повели себе у відношенні кримських татар: Роман Безсмертний

Експпредставник України у ТКГ у Мінську Роман Безсмертний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новини щодо обміну полоненими мід РФ та Україною.

"З моєї точки зору, зараз є шанс для тих, хто був анонсований у серпні-вересні. Але там не той заявлений принцип всіх-на всіх, а той, про який говорив Путін - всіх визначених-на всіх визначених. І друге: важливо не розрізняти категорії тих, хто знаходиться в Луганську і Донецьку, тих хто знаходиться в Криму і хто - в Росії. Найнебезпечнішим є те, що РФ вкинула і структурувала цю річ. І ми навіть перестали аналізувати, хто в Росії. Ми дуже недбало у цьому відношенні повели себе щодо кримських татар", - заявив Безсмертний.

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