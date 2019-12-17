Головна Новини
17 грудня • оновлено в 12:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Ми дуже недбало повели себе у відношенні кримських татар: Роман Безсмертний

175
Читати матеріал російською

Експпредставник України у ТКГ у Мінську Роман Безсмертний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новини щодо обміну полоненими мід РФ та Україною.

"З моєї точки зору, зараз є шанс для тих, хто був анонсований у серпні-вересні. Але там не той заявлений принцип всіх-на всіх, а той, про який говорив Путін - всіх визначених-на всіх визначених. І друге: важливо не розрізняти категорії тих, хто знаходиться в Луганську і Донецьку, тих хто знаходиться в Криму і хто - в Росії. Найнебезпечнішим є те, що РФ вкинула і структурувала цю річ. І ми навіть перестали аналізувати, хто в Росії. Ми дуже недбало у цьому відношенні повели себе щодо кримських татар", - заявив Безсмертний.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роман Безсмертний
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини