Ми десь це бачили: звідки беруть ідеї нові проекти українського телебачення

Ми вже неодноразово наводили приклади того, які українські ТВ-проекти "черпають натхнення" з західних телевізійних програм. Сьогодні розповідаємо про "знахідки" "Нового".

Прем'єрний проект "Нового" з Лесею Нікітюк "Шалена зірка" не зміг обійтися від запозичень. Цього разу продюсери шоу вирішили використати ідею з проекту Lip Sync Battle, американського телевізійного серіалу музичної реальності, прем’єра якого відбулася 2 квітня 2015 року в мережі Paramount Network. Шоу засноване на ідеї Стівена Мерчанта та Джона Красинського , в якій знаменитості б'ються один з одним із виступів "синхронізації губ", виконуючи популярні пісні під фонограми. Прем'єра серіалу зібрала 2,2 мільйонами глядачів та стала найбільш рейтинговою програмою без сценарію в історії ТВ-каналу, що дозволило згодом продати проект на NBC USA Network. Сьогодні міжнародні адаптації цього шоу вже мали успіх у 17 країнах світу. Проте, в Україні або не повірили в можливий успіх шоу, або просто не вистачило грошей.

Проте, як воно виглядає в урізаному варіанті, можна побачити у фіналі шоу "Шалена зірка" на "Новому".

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