Метро на Виноградар: Порошенко і Кличко відвідали будівництво столичної підземки

Метро на Виноградар: Порошенко і Кличко відвідали будівництво столичної підземки130Читати матеріал російською
Щодня столичним метро користується понад півтора мільйона пасажирів. Крім того, щорічно кількість киян офіційно збільшується на 200 тисяч мешканців. Тому питання збільшення кількості станцій метро стоїть дуже гостро . В КМДА прозвітували - метро в столиці розвиватимуть. Вже взялися за подовження Сирецько-Печерської гілки, на перші дві станції що витратять близько 6 мільярдів гривень
Ось ця монтажно-демонтажна шахта – стане точкою, де Сирецько-Печерська лінія київської підземки з’єднається з 4-ма новими станціями метро на Виноградарі. Спершу, за наступних два роки, побудують дві нових станції.
"Така собі точка де зустрічатимуться. Там будуть монтувати щит і він звідти прийде під горою сюди а тут вже буде глибина 45 метрів а далі по рельєфу буде підніматися і виходить на відкритий спосіб", — говорить бригадир Олег Тимченко.
Далі – це 7,5 кілометрів подовження лінії метро і будівництва станцій Мостицька, Проспект Правди, а згодом - Виноградар і Маршала Гречка.
"Сьогодні фахівці кажуть — грудень 2021 року — що дві станції метрополітену на Виноградар будуть відкриті. Цей об’єкт чекають мільйони киян і будівництво київського метрополітену є ключовим пріоритетом для нас і дуже важливо що голова держави звертає увагу на такі об'єкти", — заявив Голова КМДА Віталій Кличко.
Інспекцію початку будівельних робіт біля станції метро "Сирець" Віталій Кличко провів разом із президентом Петром Порошенко.
"Ви справді найкращі і дуже важливо, що підтримуєте метрополітен в надзвичайно високому стані якості обслуговування пасажирів", — президент України Петро Порошенко.
В ході презентації, проектувальники прозвітували, що розвиток лінії передбачає спорудження нового електродепо і розгалуження напрямків, з двома кінцевими станціями, аби підземка охопила весь житловий масив
"У Мюнхені Стокгольмі, всюди це є. Це зручно і ось ці 2 станції Виноградар, Маршала Гречка, разом з Електродепо будуть побудовані в другу і третю чергу", — говорить директор інституту "Київметропроект" Віктор Янікін.
Петро Порошенко також зазначив, що розбудова метро, добудова Подільсько-Воскресенського мосту, зведення нового Шулявського шляхопроводу, це результат децентралізації, яка дозволила відновити фінансування великих інфраструктурних проектів.
Разом із тим Кличко звернувся до Президента щодо несправедливого перерозподілу податків між столичним і Державним бюджетом. Через це місту бракує коштів на важливі інфраструктурні об'єкти.
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