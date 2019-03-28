Мета одна – вигнати кримських татар з їхньої історичної батьківщини: адвокат Полозов

Адвокат Микола Полозов зазначив, що історія взаємин кримських татар з Кремлем складна і тягнеться з першого періоду окупації, з 1783 року. За його словами, російська влада послідовно робить спроби вигнати кримських татар з їхньої історичної батьківщини, а апогеєм цих спроб стала сталінська депортація 1944 року, яка стала актом геноциду.

Він вважає, що зараз російська влада, після нової окупації Криму, продовжує використовувати ту ж методу. І не зважаючи а те, що репресії мають точковий характер, кінцева ціль, на його думку, є такою самою – створити настільки нестерпні умови для життя кримських татар у Криму, аби вони були змушені самостійно полишати півострів.

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