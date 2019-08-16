Мета 20 млрд доларів на рік є досяжною: фінансист про плани Зеленського

Голова правління державної інноваційної фінансово-кредитної установи мінеконом-розвитку Володимир Ставнюк прокоментував заяви президента України щодо збільшення інвестицій в Україну.

Експерт заявив, що те, що президент починає саме з розвитку економіки та із зустрічей із потенційними інвесторами є дуже хорошим знаком. Він зазнчив, що Туреччина, яку президент нещодавно відвідував, є нашим стратегічним партнером. Цифри, які президент Зеленський озвучив на тій зустрічі, експерт вважає абсолютно досяжними, адже інвестиції на рівні 1 млрд доларів на місяць залучались ще за часів президентства Віктора Ющенка.

Ставнюк наголосив, що для виконання амбітних планів Україна, в першу чергу, має змінити своє ставлення до іноземних інвесторів дуже слабко захищені на законодавчому рівні. Адля інвестора, який приймає рішення про те чи інвестувати в Україну чи ні, важливий навіть не заробіток, а ризики, чи зможе він у майбутньому повернути кошти.

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