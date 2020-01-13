ПОРЄБРІК: Меркель заговорила російською після зустрічі з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель після переговорів із президентом Росії 11 січня попрощалася з Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим російською мовою.

Вона подякувала російським політикам. Відповідним відео поділився Telegram-канал Пул N3.

"Спасибо большое! До свидания! Всего хорошего! Спасибо!" – сказала канцлерка.

Додамо, Меркель, яка виросла в Східній Німеччині, де були розміщені радянські війська, вивчила російську мову в школі в якості іноземної.

Як писав OBOZREVATEL, Меркель після переговорів із Путіним остаточно підтвердила позицію щодо "Північного потоку-2" і закликала завершити його будівництво, незважаючи на санкції США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!