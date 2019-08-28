Мережа продовжує обговорювати Аліну Паш, яка зачитала реп на Майдані

У мережі не припиняють обговорювати українську співачку Аліну Паш, яка зачитала реп під час святкування Дня Незалежності в Києві.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку гарячих і відвертих знімків артистки, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram. Паш народилася на Закарпатті. З 13 років активно брала участь у всеукраїнських та міжнародних вокальних фестивалях, а в 2012 році проходила кастинг до гурту "Real O". Пізніше працювала з гуртом "Гарячий шоколад", на бек-вокалі "СКАЙ" і в Ірини Білик.

У 2015 році брала участь в телешоу "X-фактор", де зайняла третє місце. Першою піснею стала "Колискова", кліп на яку зняв Володимир Твердохліб. А в квітні 2018 році презентувала дебютний сингл "Bitanga" Нещодавно Паш заспівала з української реперкою Аlyona Аlyona композицію "Падло" і знялася з нею в спільному кліпі. Трек майже відразу став популярним в мережі. Також Аліна випустила сингл "Oinagori", а в листопаді 2018 році приєдналася до роботи над піснею "Робот" гурту "ТНМК", яка увійшла до альбому "7".

11 червня 2018 року у Паш був запланований виступ в російському центрі "Сколково", проте всі наступні концерти було скасовано.

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