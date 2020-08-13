Мер Жодіно прийшов на зустріч з працівниками БелАЗ та місцевими жителями

Борис Бондар Відео 20:56, 13.08.2020 Оновлено: 20:58, 13.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Ярош назвав протести в Білорусі повстанням проти рабства

Християнську етику в школах України запропонували зробити обов'язковою

У Білорусі вийшов на страйк найбільший автозавод. Фото і відео

Порошенко і Зеленський знову вийшли б у другий тур виборів президента – опитування

В Україні встановлено антирекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 13 серпня