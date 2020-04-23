"Погрожували харкнути": мер Івано-Франківська пояснив, чим його розлютили роми
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що група ромів, яку він розпорядився вивезти за межі міста, створювала соціальне напруження.
"Коли до тебе підходить людина без маски, хапає тебе за руку і каже: "Якщо ти не даси мені грошей, то я на тебе плюну, харкну", – це створює соціальне напруження і дуже нестабільну ситуацію", – розповів мер в ефірі ObozTV.
За словами градоначальника, група з близько 20 ромів проживала в привокзальному парку, використовувала дітей для шахрайства, жебракувала в громадських місцях і повністю ігнорувала вимоги карантину.
У цьому контексті він нагадав про те, що в місті склалася небезпечна епідеміологічна ситуація. Станом на 23 квітня було зафіксовано 16 випадків смерті від коронавірусу, ще 4 смерті "на підтвердженні".
"Очевидно, що правоохоронні органи повинні були здійснювати якісь дії. Законним шляхом було необхідно вирішити проблему дотримання карантину в місті Івано-Франківськ", – заявив він.
Марцінків також повідомив про те, що ця група ромів, на відміну від інших жителів міста ромської національності, відмовлялася соціалізуватися.
"У місті проживає досить велика кількість ромів, зокрема, в будинку нічного перебування. Частина ромів працює на полігоні за трудовими договорами, ходять у наші заклади, школи, дитячі садки. У цьому немає проблеми. Проблема в тому, що зазначені особи не хотіли соціалізуватися і навіть отримувати допомогу", – заявив мер.
За його словами, в будинку нічного перебування всім бездомним, зокрема, людям ромської національності, надається можливість переночувати, помитись, поїсти, отримати медичну допомогу й експрес-тест на коронавірус, але згадана група ромів відмовилася скористатися цими послугами.
Як писав OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у скандал через вимоги вивезти з міста представників ромської спільноти. Пізніше він вибачився за свій емоційний вислів.