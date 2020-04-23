"Погрожували харкнути": мер Івано-Франківська пояснив, чим його розлютили роми

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що група ромів, яку він розпорядився вивезти за межі міста, створювала соціальне напруження.

"Коли до тебе підходить людина без маски, хапає тебе за руку і каже: "Якщо ти не даси мені грошей, то я на тебе плюну, харкну", – це створює соціальне напруження і дуже нестабільну ситуацію", – розповів мер в ефірі ObozTV.

За словами градоначальника, група з близько 20 ромів проживала в привокзальному парку, використовувала дітей для шахрайства, жебракувала в громадських місцях і повністю ігнорувала вимоги карантину.

У цьому контексті він нагадав про те, що в місті склалася небезпечна епідеміологічна ситуація. Станом на 23 квітня було зафіксовано 16 випадків смерті від коронавірусу, ще 4 смерті "на підтвердженні".

"Очевидно, що правоохоронні органи повинні були здійснювати якісь дії. Законним шляхом було необхідно вирішити проблему дотримання карантину в місті Івано-Франківськ", – заявив він.

За словами мера Івано-Франківська, група з близько 20 ромів використовувала дітей для шахрайства

Марцінків також повідомив про те, що ця група ромів, на відміну від інших жителів міста ромської національності, відмовлялася соціалізуватися.

"У місті проживає досить велика кількість ромів, зокрема, в будинку нічного перебування. Частина ромів працює на полігоні за трудовими договорами, ходять у наші заклади, школи, дитячі садки. У цьому немає проблеми. Проблема в тому, що зазначені особи не хотіли соціалізуватися і навіть отримувати допомогу", – заявив мер.

За його словами, в будинку нічного перебування всім бездомним, зокрема, людям ромської національності, надається можливість переночувати, помитись, поїсти, отримати медичну допомогу й експрес-тест на коронавірус, але згадана група ромів відмовилася скористатися цими послугами.

Як писав OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у скандал через вимоги вивезти з міста представників ромської спільноти. Пізніше він вибачився за свій емоційний вислів.