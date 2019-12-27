Мер Херсона жорстко висловився про "споконвічні російські території"

Депутати міської ради Херсона і мер міста Володимир Ніколаєнко відповіли президенту РФ Володимиру Путіну на слова щодо Причорномор'я як "споконвічно російської території".

Відповідне звернення Ніколаєнка підтримали 33 депутати міськради, повідомила пресслужба.

"Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території – це болота під Москвою. Решта – це території, якими московити заволоділи завдяки власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовуючи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках", – відповів мер.

Він додав, що південь України є українським "етнічно, ментально, географічно, культурно", а Росія, побудована на злі, приречена.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок", – йдеться у зверненні.

Як писав OBOZREVATEL, на пресконференції у Москві 19 грудня Володимир Путін назвав "усе Причорномор'я, західні землі російські" "споконвічно російськими територіями, які до України взагалі ніколи не мали жодного відношення", та пообіцяв розібратися з цим.

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