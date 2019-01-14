Мер Гданська, поранений під час благодійного концерту, помер у лікарні

Майже добу бились за життя мера лікарі, а десятки жителів міста прийшли до лікарні, аби здати кров. 27-річний Стефан В., який після скоєння нападу залишався на святковій сцені, проголосив, що "безвинно сидів у в'язниці", за що поклав відповідальність на нині опозиційну партію "Громадянська платформа", членом якої був мер Гданська Павел Адамович.

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