Мер Гданська, поранений під час благодійного концерту, помер у лікарні

Мер Гданська, поранений під час благодійного концерту, помер у лікарні130Читати матеріал російською
Майже добу бились за життя мера лікарі, а десятки жителів міста прийшли до лікарні, аби здати кров. 27-річний Стефан В., який після скоєння нападу залишався на святковій сцені, проголосив, що "безвинно сидів у в'язниці", за що поклав відповідальність на нині опозиційну партію "Громадянська платформа", членом якої був мер Гданська Павел Адамович.
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