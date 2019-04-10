Меню на Великдень: що буде з цінами на продукти харчування

Меню на Великдень: що буде з цінами на продукти харчування44Читати матеріал російською
Економіст, голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко наголосив, що висока собівартість українських продуктів харчування та зростання попиту на сільськогосподарські товари на зовнішніх ринках, призводять до того, що в Україні ціни відповідають ринковим законам: товару менше, тому ціна - вище.
Він зазначив, що, до прикладу, ціна на м'ясо буде зростати, але не такими великими темпами, як раніше. За його словами це пов'язано із тим, що купівельна спроможність значно знизилась, а у деяких категорій, за його твердженнями, запасів не залишилось зовсім. Так, він зазначив, що для пенсіонерів м'ясо вже не є продуктом першої необхідності.
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