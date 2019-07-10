Мені все рівно: Папа Римський чи Медведчук - батько моряка розповів про долю українців в полоні

Батько військовополоненого моряка Василя Сороки - Віктор Сорока повідомив, що вчора останньому українському військовополоненому Андрію Артеменку у Лефортово було висунуто обвинувачення у порушенні державного кордону.

За його словам, за результатами російського судилища, українці вважають, що отримають близько 6 років ув'язнення кожен. Він наголосив, що всі рішення, які ухвалювались протягом цих семи місяців, починаючи від резолюції Ради Європи, від попереднього рішення морського трибуналу і нинішнього рішення ОБСЄ, виносяться із урахуванням норм права, що зрозуміло кожній розумній людині, але не Росії.

Він вважає, що питання українських військовополонених моряків лежить не в площині юриспруденції, а в площині політики, а його вирішенням президент Росії Володимир Путін бачить у призначенні реальних термінів ув'язнення для українців. Тому, на його переконання, до тиску на Росію мають приєднатись США і Великобританія, аби Путін за будь-якою підставою помилував або обміняв моряків.

Він зазначив, що батькам і близьким все одно, хто поверне українських військових моряків додому – Медведчук чи Папа Римський. Але переконаний, що на цей раз це не під силу навіть Медведчуку.

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