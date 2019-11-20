Мені важко вживати цензурну лексику після заяв Сивохи: журналіст

Журналіст та блогер Кирило Сазонов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував нові заяви Сергія Сивохи стосовно того, що українці мають пробачити Донбас.

"Сивохо старий учасник КВК і він може перевтілюватись у будь-який образ. Зараз йому ідеально підійшов би образ Бабка Яга в тилу ворога, де ворог - це ми. А він знаходиться у ролі засланця, який допомагає нам вчасно і гарно оформити капітуляцію. Переселенців маса, я сам переселенець. І більшість переселенців налаштована проукраїнськи. логіка була така - ми встрачаємо свій дім, щоб зберегти свій Дім. Зберегти себе в Україні", - заявив Сазонов.

"Те, що пропонує Сивохо - зміна риторики, вибачитися, пробачити, забути - він справді думає, що ми забудемо кров, яку пролили люди? Люди, яким ламали пальці, відрубували руки, катували? Це не проститься - ні через рік, ні через два, ні через п'ять. Сам питання - чи готові ви пробачити Донбас - воно не дуже коректний. З Донбасу маса проукраїнських людей виїхала. Вони не їздять через КПВВ, як я не їжджу, бо я в Донецьку в розшуку як укроп-пропагандист, якого треба знайти і знешкодити. Для тих, хто встав на сторону сепарів, колабораціоністів, потрібен окремий закон, їх не треба прощати, розуміти, умовляти. За словами Сивохо, у мене склалося враження, що ми всі повинні прийти і вибачитися, що ми, такі нехороші люди з Донецька, з Києва, зі Львова, напали на Донецьк. Насправді, це ж неправда - була Росія, були її союзники, вони винні і не факт, що ми готові їх прощати. Нам вибачатися нема за що", - зазначив журналіст.

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