"Мене хотіли розстріляти": співавтора портрета Путіна з гільз заарештували за "шпигунство"414 Читати матеріал російською
В гостях Бурчук Live – український художник Даніель Грін, співавтор знаменитого портрета президента Росії Володимира Путіна з гільз і його арт-партнер, художниця Дар'я Марченко.
Даніель Грін тільки повернувся з Кенії, де його заарештували за звинуваченням у шпигунстві та погрожували розстрілом. Сам художник вважає – тут не обійшлося без впливу Росії.
"Вони сказали: "Шпигунство. Ми тебе розстріляємо". На наступний день призначили суд, – розповідає Грін. – У мене забрали всі девайси, відправили в контррозвідку. Контррозвідка мене дуже-дуже ретельно допитувала".
"Я прийшов до них, щоб оновити водійські права. І вони, побачивши мій український паспорт, одразу мене заарештували", – уточнює він.
За словами Гріна, в тому регіоні (Бунгома) мільярдер Олег Дерипаска побудував госпіталь, тому там відчувається російський вплив. "Там вже заарештували сімох українських місіонерів, їм теж висувають якісь дуже дивні звинувачення", – повідомив він.
Детальніше про подорож Гріна в Африку і його зустріч з бабусею Барака Обами – дивіться в нашому ефірі.
У другій частині ефіру – про те, як Олег Гладковський "кинув" Гріна на $30 000.
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