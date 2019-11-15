Штрафи за відмову від вакцинації в Україні: коментарі адвоката

Адвокат, експертка з питань медичного права Олена Менделя у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала обов'язкову вакцинацію для всіх, хто проживає в Німеччині, та штрафи у 2,5 тисячі євро за відмову від неї.

"Якщо українці виїхали на проживання у Німеччину, то на них розповсюджується дія закону Німеччини. І вони обов'язково мають бути вакциновані. Я вважаю, що в Україні потрібно також вводити подібні санкції, проте сума штрафів у 2,5 тис. євро для України неприйнятна. Прийнятною може дути сума в 1,5 тисячі гривень", - заявила експертка.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся