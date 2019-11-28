Мендель переплутала Литву та Латвію

Прессекретарка президента України Юлія Мендель потрапила в жорсткий конфуз – у пості на своїй сторінці в Instagram вона переплутала Литву й Латвію.

На цей нюанс звернуло увагу видання "Букви" і встигло закскринити помилку правої руки глави держави.

Так, в день офіційного візиту Зеленського у Вільнюс, де він зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою, Мендель опублікувала своє фото. Вона підписала його такими словами: "Сукня для латвійського відрядження".

На помилку прессекретарки президента одразу звернули увагу користувачі в коментарях, зазначивши, що вона вже не вперше плутає такі очевидні речі.

"Господи правий, понабирають по оголошенню інфузорій-туфельок на роботу, які ні географії елементарної не знають, та ще й тролити не вміють. Звільнися на фіг. Ганьба", "Перевзування в стрибку! Майстерклас від Юлі", "На рахунок Латвії/Литви – вже другий фейл від ОП. Кваліфікація кадрів явно страждає", "Ганьбище", – обурилися українці.

Після зауваження Мендель швидко виправила пост і спробувала виправдати жорсткий прокол невдалим тролінгом.

"Сукня для литовського відрядження. Ех, тролінг не вдався. Гаразд, зізнаюся, за час перебування на посаді я не переплутала жодної географічної назви. І навіть не їздила до Канади", – написала вона.

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