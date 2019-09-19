Меланома: як самостійно вчасно діагностувати хворобу

Онколікар Сергій Дєдков розказав, які існують способи діагностування цієї хвороби та інших видів раку шкіри на ранніх стадіях.

Він зазначив, що кожна людина може самостійно оцінити небезпеку родимки. Нормальна родимка має бути симетричною. якщо її розділити на дві частини. Також важливо, як виглядають краї родимки. У небезпечної новоутворень краї нерівні та розмиті. Також небезпечними є прояви кровоточивості родимок, які відбуваються без травмування даного утворення. Небезпечними вважають і родимки, які мають нерівномірне забарвлення, коли присутні темні або світла плями на самому утворенні. Також важливо звертати увагу на розміри: якщо розмір перевищує 0,6 мм, то таке новоутворення вважається небезпечним. І останнім важливим фактором при діагностиці онкозахворювань шкіри вважається динаміка.

Якщо з родимки почало випадати волосся, якщо почала з'являтись кірка, або родимка почала змінювати розмір - все це привід для того, щоб звернутись або до сімейного лікаря або до дерматолога.

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