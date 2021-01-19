Меланія Трамп опублікувала прощальне звернення до громадян США

Олексій Тітофф Відео 10:45, 19.01.2021 Оновлено: 10:54, 19.01.2021

Перша леді США Меланія Трамп записала прощальне відеозвернення до нації, в якому закликала відмовитися від насильства. Запис вона опублікувала у себе на сторінці в Facebook.

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