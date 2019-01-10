Мексиканский вояж Нардепа і Олігарха | Альо, гараж! REBOOT #177 189

Сподіваюся Ви вже в курсі. Днями, імпортні правоохоронці затримали в мексиканському аеропорту Канкун двох доволі відомих персонажів. А саме: російського олігарха – Павла Фукса. І... заступника голови “найпатріотичнішої фракції” Парламенту, "Народний фронт" - Андрія Іванчука. Зараз Павло Фукс, продовжує перебувати в Мексиці. Говорить – за власним бажанням. Депутат - мовчить. А ми - ні...