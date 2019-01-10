МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

Мексиканский вояж Нардепа і Олігарха | Альо, гараж! REBOOT #177

189

Сподіваюся Ви вже в курсі. Днями, імпортні правоохоронці затримали в мексиканському аеропорту Канкун двох доволі відомих персонажів. А саме: російського олігарха – Павла Фукса. І... заступника голови “найпатріотичнішої фракції” Парламенту, "Народний фронт" - Андрія Іванчука. Зараз Павло Фукс, продовжує перебувати в Мексиці. Говорить – за власним бажанням. Депутат - мовчить. А ми - ні...

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Гаражгараж обозревательАле гаражАлло Гараж Альо, гараж! REBOOTЯценюкМексиканский вояживанчукВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїникриміналСемен СеменченкоколомойскийВиталій ШаповаловОстанній випуск

Новини

Всі новини