Меган Маркл знову йде наперекір королівській сім'ї

Герцогиня Сассекська Меган Маркл порушила чергові королівські традиції, відмовившись від команди придворних лікарів-акушерів. За даними Daily Mail, вона заявила, що не хоче, щоб вони спостерігали за народженням її первістка, тому зажадала замінити їх на приватну команду медиків.

Гінекологи Алан Фартінг і Гайя Торп-Бестон приймали пологи у Кейт Міддлтон, проте Маркл називає їх "чоловіками в костюмах". Герцогиня наполягає, щоб за цим процесом спостерігали жінки.

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