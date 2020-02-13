Медведчук заявив про розбіжності з Путіним з приводу Зеленського

Глава політради партії "ОПЗЖ", народний депутат Віктор Медведчук заявив, що у нього виникли розбіжності з главою Росії Володимиром Путіним під час оцінки Володимира Зеленського.

Подробицями він поділився в інтерв'ю телеканалам "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Інтер". Про це повідомляє "Страна".

За словами політика, це трапилося в червні минулого року, коли на запрошення глави РФ він брав участь у міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. У той час, зазначив він, Зеленський тільки обійняв на посаду, тому журналісти поспішили запитати у Путіна, як той ставиться до новообраного президента України, але з урахуванням того, що людина не мала стосунку до політики і державного правління.

"І Володимир Володимирович дуже так, лояльно і позитивно говорить: "Так, я не знаю цю людину, я ще не знайомий, але його обрав український народ, і тому, звичайно ж... Ну, він, так, багато чого не знає", – передав слова президента Росії Медведчук.

Він також підкреслив, що Путін тоді нібито підкреслив, мовляв, незабаром Зеленський навчиться всьому необхідному для своєї нової посади: "Пізнає... І у нього, якщо захоче, все вийде в плані управління державою".

Далі, додав нардеп, конференція закінчилася і деякі міжнародні інформаційні агентства та російські канали вже стали запитувати у нього, зокрема, чи підтримує він таку позицію Путіна.

"Ну, кого питати про Україну, якщо я там був один... Відповідаю: "Ні". – "Чому?" Кажу: "Категорично не згоден". Ну, тому що пан Путін говорить про те, що він навчиться, зробить. Так, але тоді навколо нього повинні бути професіонали, і він повинен бути ось тим, ми вже говорили, політичним менеджером, людиною, яка знайде команду і вона буде реалізовувати", – висловився тоді Медведчук.

Водночас він зауважив, нібито вже на той момент знав те, що зараз відомо про команду Зеленського, звідки вона набрана. За його словами, це було очевидним.

"Кажу: "А я громадянин України, живу в Україні й не хочу бути учасником експерименту. Тому що це експеримент, прийшли нові обличчя, люди, які не брали участі в політичних процесах і державному управлінні, й будуть експериментувати над країною та мною. Тому я не згоден з цією позицією, категорично не згоден", – заявив Медведчук.

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