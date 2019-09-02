Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 17:31
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Медведчук та Рабінович привезли сало українським в'язням Кремля

49 Читати матеріал російською

Народні депутати України від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабінович попіарилися візитом до українських в'язнів Кремля Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.

Вони привезли їм сало, незважаючи на те, що це заборонено правилами колонії. До того ж, день візиту одіозного кума президента Росії Володимира Путіна і його соратника припав на п'ятницю, а в цей день колонії не приймають передачі. Про ці нюанси у своєму стрімі на YouTube розповів український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Москву вирушили любителі полтавського сала свіжого посолу – Медведчук і Рабінович, яких пустили в СІЗО, як вони сказали, до Клиха і Карпюка, щоб провідати їх, з гуманітарних міркувань. Єдиний нюанс – по-перше, у п'ятницю не приймають передачі, по-друге – передавати копчене і свіжосолене або просто свіже "сало з Полтави" за правилами СІЗО заборонено", – розповів він.

Цимбалюк зазначив, що логіка в таких вимогах є. Адже ув'язненим повинні передаватися продукти винятково у вакуумній упаковці, де вказано термін придатності. Це допоможе уникнути отруєнь.

"Але цим двом товаришам, зрозуміло, російські закони поки що не писані. В кінцевому підсумку все звелося до того, що Медведчук і Рабінович пропіарилися на цій історії. І це дуже сумно. Тому що людей чекали вдома, а тут двоє цих товаришів, один із них – кум Путіна, просто вирішили потанцювати на цій історії. Це виглядає як знущання для всіх – і для Клиха, і для Карпюка, і для громадян України", – обурився журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк попередив, що Україні не варто сподіватися, ніби Росія змінить свою войовничу риторику і піде на примирення. На ситуацію не вплине навіть зміна влади в країні-агресорі.

Він також підкреслив, що другий фронт боротьби проти України – впровадження в українську політичну систему партії кума президента Росії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", яку підсилюють прокремлівською пропагандою.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція арешт Фірташа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...