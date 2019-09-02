Медведчук та Рабінович привезли сало українським в'язням Кремля

Народні депутати України від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабінович попіарилися візитом до українських в'язнів Кремля Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.

Вони привезли їм сало, незважаючи на те, що це заборонено правилами колонії. До того ж, день візиту одіозного кума президента Росії Володимира Путіна і його соратника припав на п'ятницю, а в цей день колонії не приймають передачі. Про ці нюанси у своєму стрімі на YouTube розповів український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Москву вирушили любителі полтавського сала свіжого посолу – Медведчук і Рабінович, яких пустили в СІЗО, як вони сказали, до Клиха і Карпюка, щоб провідати їх, з гуманітарних міркувань. Єдиний нюанс – по-перше, у п'ятницю не приймають передачі, по-друге – передавати копчене і свіжосолене або просто свіже "сало з Полтави" за правилами СІЗО заборонено", – розповів він.

Цимбалюк зазначив, що логіка в таких вимогах є. Адже ув'язненим повинні передаватися продукти винятково у вакуумній упаковці, де вказано термін придатності. Це допоможе уникнути отруєнь.

"Але цим двом товаришам, зрозуміло, російські закони поки що не писані. В кінцевому підсумку все звелося до того, що Медведчук і Рабінович пропіарилися на цій історії. І це дуже сумно. Тому що людей чекали вдома, а тут двоє цих товаришів, один із них – кум Путіна, просто вирішили потанцювати на цій історії. Це виглядає як знущання для всіх – і для Клиха, і для Карпюка, і для громадян України", – обурився журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк попередив, що Україні не варто сподіватися, ніби Росія змінить свою войовничу риторику і піде на примирення. На ситуацію не вплине навіть зміна влади в країні-агресорі.

Він також підкреслив, що другий фронт боротьби проти України – впровадження в українську політичну систему партії кума президента Росії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", яку підсилюють прокремлівською пропагандою.

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