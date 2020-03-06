Медичних масок немає навіть для лікарів: ексдепутатка

Народна депутатка України VIII cкликання Ірина Суслова у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала заяви нового прем'єр-міністра України щодо подачі води до окупованого Криму, а також епідемію коронавірусу та її розповсюдження в Україні.

"Мені здається, що коронавірус - це є випробування, у тому числі і до нашої системи охорони здоров'я, як ми впораємося із епідемією. Різні держави реагують по-різному, але в кожній з них відбуваються системні дії. У нас поки що ці дії несистемні. Тим більше, що зараз велика кількість заробітчан з Італії повертатимуться додому перед святами. Я знаю, що Україна не готова, по Львівській області, наприклад, в лікарнях немає термометрів та медичних масок навіть для лікарів. Інше питання, яке мене непокоїть, - це наші громадяни, які проживають на непідконтрольних територіях. Україна несе відповідальність за тих людей. Це наші громадяни", - заявила Суслова.

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