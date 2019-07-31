Медична реформа: чого чекати найближчим часом

Менеджер медичної групи Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчікова прокоментувала перебіг медичних реформ в Україні.

Експерт зазначила, що дуже важливим є те, який курс візьме новий очільник або очільниця Міністерства охорони здоров'я. Від цього, на її думку, залежить і склад команди оновленого Міністерства. Бубенчікова нагадала, що вже неодноразово звучали заяви про те, що новий уряд братиме курс на страхову медицину. Вона додала, що страхова медицина не є "статичним" поняттям, і є декілька її різновидів та моделей. Бубенчікова заявила, що для неї самої питання, чим ті реформи, які впроваджують зараз та заплановані наступний рік, гірші або кращі того, що хочуть запровадити у команді президента.

Бубенчікова додала, що вже майже півроку Міністерство охорони здоров'я комунікує питання про надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Вона зазначила, що за направленням сімейного лікаря планується надання безкоштовного пакету на послуги спеціалізованих лікарів.

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