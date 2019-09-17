Медична реформа Супрун триватиме, адже вона орієнтована на пацієнтів

Голова правління в ГО "Платформа здоров'я" Тимофій Бадіков прокоментував рішення президента Зеленського щодо Дня безпеки пацієнтів, який в Україні тепер відзначається щороку 17 вересня.

Він зазначив, що пацієнти в Україні абсолютно не захищені, адже для захисту прав будь-якого громадянина в державі має працювати правоохоронна та судова система. На його думку, за всю історію незалежної України не було жодного випадку юридичної відповідальності тих, хто надає або не надає послуги пацієнтам.

Тому цей День Бадіков вважає дуже важливим. Медичну реформу він також називає важливою, адже вона є пацієнтоорієнтованою. Експерт сподівається, що дуже скоро ця реформа почне впроваджуватися і на вторинній ланці.

Бадіков зазначив, що реформа йтиме по тим рейкам, які були закладені командою Уляни Супрун. Так, за його словами, відбуватиметься, адже ключові речі, які стосуються медичної реформи, почали запроваджуватися ще до Уляни Супрун.

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