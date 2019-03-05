Вижити можна, прожити ні – Кличко про зарплати лікарів

Працівники медичної сфери повинні думати, не як вижити, а вони повинні думати, як надати нормальні послуги. І тому це ключове наше завдання – повідомив Мер Києва Віталій Кличко, під час зустрічі з персоналом акушерського відділення пологового будинку №3.

В той же час КМДА намагається компенсувати "недолік" з низькими зарплатами, створенням гідних умов праці. Лікарні, пологові будинки, інші медичні заклади модернізуються та проходять повне переоснащення. До прикладу, на обладнання акушерського відділення пологового будинку №3, місто витратило 36,5 млн гривень. А на обладнання та капітальний ремонт приміщень Київської клінічної лікарні №1, з міського бюджету, витратили майже 133 мільйона гривень. І це не поодинокі приклади, а системна робота – каже голова КМДА Віталій Кличко.

З його слів, окрім реконструкції, цього року, у Києві розпочнуть будівництво лікарні у Деснянському районі на житловому масиві Троєщина. А правобережна частина столиці, нарешті, отримає сучасну лікарню швидкої допомоги.

Нові підходи столиця впроваджує не лише в галузі медицини. 2019 рік є стартовим для 5-ти річного освітнього проекту, на фінансування якого передбачено більше 52 мільярдів гривень. З них близько 4 мільярдів витратять на будівництво та реконструкцію шкіл.

Також місто відбудовує транспортну інфраструктуру. Київ поступово стає світлішим і безпечнішим. Особлива увага приділяється оновленню вуличного освітлення, створенню сучасних станцій/зупинок для громадського транспорту, будуються нові шляхопроводи.

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