Медіа-новини: чим привітали маму Зеленського, як Фреймут мало не позбавила модель роботи і діагнози Заворотнюк в YouTube

16 вересня, мати президента України Володимира Зеленського Римма Володимирівна відзначала день народження. На цю подію мало б хто привернув увагу, якби не Адріана Васілков, студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, яка вирішила від імені "всіх українців" записати вітальний ролик.

Перший випуск ток-шоу "Роман з Ольгою" (телеканал Інтер), темою якого стала "маніакальна боротьба із зайвою вагою", мав би викликати багато питань у тих нечисельних глядачів, що переглядали цю програму. Головним з яких є, безумовно, став би "чому ведуча програми Ольга Фреймут переконує "героїню" програми схуднути, коли її надмірна вага є джерелом доходу жінки".

Як винахідливі і підприємливі відео-блогери сервісу YouTube потрапляють до переліку популярних, використовуючи для цього хворобу акторки Анастасії Заворотнюк.

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