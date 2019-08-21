''Матриця 4'': Голлівуд підтвердив офіційно

Керівник голлівудської кінокомпанії Warner Bros. офіційно повідомив про вихід четвертої частини культового фільму "Матриця".

У 1999 році перша кінострічка американо-австралійського виробництва викликала справжній фурор у світі кіно. Фільм досі входить в 20-ку найкращих фільмів сервісу IMDb.

Видання Variety повідомляє, що зйомки нової частини "Матриці" розпочнуться в 2020 році. Сценаристом і режисером стала одна з сестер Вачовскі (які ще не так давно були братами Вачовскі) - Лана. Помічниками Лани Вачовскі названі Олександр Хемон і Девід Мітчел.

"Ми неймовірно раді повернутися в світ Матриці разом із Ланою Вачовскі. Адже вона справжній візіонер – неповторний і справжній творець-кінематографіст. Ми в захваті, що вона напише, поставить і спродюсує наступний розділ у всесвіті Матриці", – заявив голова правління Warner Bros. Тобі Еммеріх.

ЗМІ також підтвердили участь акторів Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс, які зіграли головні ролі в попередніх частинах "Матриці"

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