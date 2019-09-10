Мати жорстоко знущалась над прийомною дитиною

Ексдиректорка держдепартаменту з усиновлення та захисту прав дитини Людмила Волинець прокоментувала скандал щодо матері з Дніпра, яка жорстоко знущалась над своїм сином.

Дитина із порізаним тілом та цілим букетом хвороб потрапила в реанімацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла нова мама хлопчика. За її словами, вона вперше познайомилась із дитиною та попередньою прийомною матір'ю Наталею Касперською, коли та водила хлопчика по лікарням, щоб "вибити" для нього статус інваліда. Касперська на момент отримання батьківських прав та всиновлення дитини ніде не працювала, була незаміжня та мала адміністративне покарання за неналежне виконання батьківських обов'язків. За словами нової мами хлопчика пані Малихіної родичка попередньої матері працювала у службі у справах дітей.

Людмила Волинець заявила, що вона не бачила документів по цій ситуації, і на її думку, якщо вона прогляне ці документи, то наврядчи інформація про те, що на момент всиновлення пані Касперська мала адміністративне покарання, підтвердиться. Вона заявила, що 184 стаття адміністративного кодексу "є дуже розпливчастою", але скоріше за все, за словами Волинець, суд би звернув на це увагу.

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