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19 червня • оновлено в 10:18
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Мати киянки з дитиною, які випали з вікна, розповіла про те, що трапилося

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