Математика в школах: про українські ракети і авіацію можна забути - депутат

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський зауважив, що в українських школах замість "гуманізації" відбулася "гуманітаризація": якщо найближчим часом українська школа не приверне зацікавлення дітей до "точних" дисциплін, фундаментальної складової в українській промисловості не буде.