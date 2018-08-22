Математика в школах: про українські ракети і авіацію можна забути - депутат

Математика в школах: про українські ракети і авіацію можна забути - депутат126Читати новину російською
Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський зауважив, що в українських школах замість "гуманізації" відбулася "гуманітаризація": якщо найближчим часом українська школа не приверне зацікавлення дітей до "точних" дисциплін, фундаментальної складової в українській промисловості не буде.
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".