Математика стане обов'язковою на ЗНО з 2021 року: коментар депутатки

Представниця Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала інновації щодо ЗНО в Україні. З 2021 року математика стане обов'язковою.

"Насправді, те про що говорила пані міністерка, це не є новиною. Таке рішення було прийняте ще попередньою міністеркою пані Гриневич, в наслідок чого ми всі отримали наказ від міністерства освіти та науки про затвердження порядку проведення ДА. Наказ був заюстований 2 січня 2019 року. І відповідно до нього, атестація з математики для школярів стане обов'язковою з 2021 року, але насправді ми матимемо два види тестів - перший для тих хто вступає на мех-мат. А другий для тих, хто вступає на спеціальності, де математика не важлива для вступу, вони будуть складати математику на базовому рівні", - заявила народна депутатка.

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