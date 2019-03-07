Масштабні обшуки у Гладковських і Рогози: Obozrevatel News о 15:00 від 07.03.2019

НАБУ проводить масштабні обшуки

НАБУ проводить масштабні обшуки. Зокрема у Олега та Ігоря Гладковських і Андрія Рогози, які фігурують у розслідуванні журналістів щодо розкрадання коштів в оборонці. Про це на брифінгу повідомив директор бюро Артем Ситник.

Гучне затримання у Харкові

Заступника директора одного з департаментів Харківської міськради затримала сьогодні Служба Безпеки України. Його підозрюють у державній зраді і роботі на ФСБ Росії. Підозрюваний під час допиту зізнався у злочині. У СБУ пояснили: чиновник мав доступ до різних джерел інформації, а тому збирав і передавав Росії дані.

ЄС дав Британії 48 годин на роздуми

Дві доби на роздуми дав Брюссель Лондону. Уряд Британії має терміново надати керівництву ЄС нові пропозиції угоди щодо Brexit. Європейські чиновники пообіцяли працювати на вихідних і без перерви у разі, якщо отримають від британського уряду план щодо виходу з ЄС.

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