Масштабна пожежа в Києві: з'явилися нові дані про забруднення повітря

У Києві в районі великої пожежі на Борщагівці 27 червня показники забруднення повітря повернулися в межі норми.

Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"О 9 ранку ми провели дослідження, в шести точках було перевищення норми в півтора-два рази. На даний час повітря відповідає стандартам. Немає перевищення граничної концентрації із завершенням всіх протипожежних заходів. Але вчора дійсно було перевищення гранично допустимих концентрацій, тому була дана рекомендація жителям трьох районів не перебувати на вулиці", – зазначив він.

За словами чиновника, через забруднення повітря в групі ризику перебували діти, люди похилого віку, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями.

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