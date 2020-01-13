Масові протести в Ірані тривають: повідомляють про поранених та загиблих

Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала жорстокий розгін мітингувальників іранською поліцією.

"Протести виникли через те, що влада Ірану три дні брехала і лише потім визнала свою провину. Тут треба згадати, що нещодавно відбувались протести після вбивства Сулеймані, і вони були спрямовані зовсім у зворотній бік, тобто проти Америки, проти зовнішнього ворога. І багато експертів на той час говорили, що іранська влада вирішила проблему із революційними настроями", - заявила Осмоловська.

Вона також додала, що зараз важко буде довести, навмисно чи випадково іранці збили український літак, проте політичний світ намагатиметься максимально отримувати свої дивіденди від того, що сталося.

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