Масові протести проти президента: Obozrevatel News о 11:00 від 18.03.2019

Масові протести проти президента: Obozrevatel News о 11:00 від 18.03.2019123Читати матеріал російською
Масові протести проти президента
Протест із бензопилами проти чинної влади у Сербії. Представники опозиції захопили будівлю місцевої телерадіокомпанії. Люди кажуть: там необ'єктивно висвітлюють перебіг протестів. Будівлю телеканалу закидали яйцями та обклеїли листівками - потім прорвалися усередину. Щоправда пізніше їх звідти вивели правоохоронці.
Стартують навчання НАТО
У Грузії сьогодні стартують навчання НАТО. У них візьмуть участь понад 300 військових із 24 країн-членів Альянсу. Долучаться до тренувань і партнери НАТО, розповіли у Міноборони Грузії.
У метро зіткнулися два потяги
Хаос і тиснява у годину пік в підземці Гонконгу. Сьогодні вранці там зіткнулися два потяги. В метрополітені пояснили: аварія сталася під час пробного пуску нової системи сигналізації.
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