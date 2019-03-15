Масове отруєння дітей в школі: Obozrevatel News о 11:00 від 15.03.2019

Масове отруєння дітей в школі

В одній зі шкіл Дніпра госпіталізували 12 дітей. Ще понад півтисячі учнів не прийшли на навчання. Причина - невідома інфекція. У поліції Дніпропетровської області кажуть - одна дитина з 12 госпіталізованих перебуває в інфекційному відділенні. В школі працює санепідемстанція. Відкрито кримінальне провадження. Зараз правоохоронці розбираються, чи пов’язане це з тим, що діти їли в школі, бо двоє з госпіталізованих кажуть, що не їли в їдальні.

У Керченській протоці судно сіло на мілину

У Керченській протоці сіло на мілину судно, що йшло з Маріуполя. Корабель під прапором Ліберії йшов до Венеції із вантажем металу. Чотири буксири намагалися витягти корабель, але марно. Російські окупанти стверджують – загрози морському довкіллю та узбережжю немає, а на рух інших суден у протоці інцидент не вплинула.

Реформа "Укроборонпрому"

"Укроборонпром" замінять Міністерством оборонної промисловості. Про це розповіли нардепи із президнентської партії. Рада вже ухвалила закон про національну безпеку, який вимагає створити центральний орган виконавчої влади у системі Кабінету міністрів. Нове відомство буде опікуватися регуляторною політикою в оборонному секторі країни.

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